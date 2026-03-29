البليدة.. تذبذب في توزيع الماء في عدة بلديات

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، عن تذبذب في عملية توزيع الماء الصالحة للشرب خلال هذه الفترة.

وأوضحت الجزائرية للمياه أن التذبذب في عملية توزيع الماء راجع إلى الأشغال المبرمجة على مستوى محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 من طرف الشركة المسيرة. خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى غاية الأربعاء 01 أفريل 2026.

و يمس هذا التذبذب بلديات البليدة، بوعرفة، أولاديعيش، بني مراد، موزاية، العفرون، واد جر، بني تامو. بوفاريك، الصومعة، قرواو، بوعينان، الشبلي.

و لضمان استمرارية الخدمة، فقد تمّ اتخاذ كل الاجراءات و التدابير اللازمة، كما سيتم خلال هذه الفترة تعديل مرقت في برامج التوزيع .

وأعلنت الجزائرية للمياه-وحدة البليدة زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجياً ابتداءً من يوم الخميس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور