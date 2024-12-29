البليدة.. ترحيل 573 عائلة على مستوى الحي الفوضوي بالرامول غدا

تنظم ولاية البليدة، يوم غد الإثنين، عملية ترحيل كبرى تمس أكبر حي فوضوي المتواجد على مستوى طريق السكة الحديدية بالولاية.

وتمس العملية، قاطني السكنات الهشة، أين سيتم ترحيل 573 عائلة على مستوى الحي الفوضوي بالرامول (طريق السكة الحديدية) ببلدية البليدة، الى سكنات جديدة لائقة بكل من القطب السكني الصفصاف ببلدية مفتاح، حي 260 مسكن بلدية أولاد سلامة،حي 200 مسكن بلدية بوقرة.

كما أكدت رئيسة دائرة البليدة، أنه تقرر مباشرة عملية ترحيل قاطني الحي المذكور يوم غد الإثنين بداية من الساعة الخامسة.

ودعت المعنيين بعملية الترحيل الى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة من جمع الأغراض توفير الشاحنات لتسهيل العملية.