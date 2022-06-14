البليدة: تسجيل حالتي غش خلال امتحان شهادة البكالوريا وسيتم تقديمها إلى العدالة

النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة لنهار:

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري في تصريح حصري لنهار أنه تم تسجيل حالتي غش.بإحدى المؤسسات التربوية والتي تجرى فيها امتحانات شهادة البكالوريا بالبليدة 2020 خلال اليوم الثالث من الدورة.

حيث تم الضبط المترشح الاول يستعمل تقنية البلوتوت لا سلكي في اتصال مع شخص أخرى.وتم ضبط حالة أخرى في نفس اليوم من امتحانات باستعمال هاتف النقال في محاولة للغش.حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ،حيث سيتم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة. وعن المؤسسة العقابية أكد عبد المجيد جباري ان 68 من نزلاء المؤسسة العقابية يجرون عملية اجتياز شهادة البكالوريا.حيث لم يتم تسجيل أي حالة غش وكل شىء يجري في ظروف حسنة.

كما كشف ذات المتحدث أنه في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري ، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال” ،وبناءا على تعليمات وزير العدل إلى النواب العامين على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها”، مؤكدا أن هذه العملية تهدف إلى “ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة”.للإشارة فإنه تم تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى مجلس قضاء البليدة تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات”.