البليدة: تسجيل 655 حالة اعتداء على الشبكات الكهربائية خلال 2025

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” بالبليدة خلال سنة 2025 تزايدا مقلقا في حالات الاعتداء على الشبكات الكهربائية. بلغ عددها الإجمالي 655 حالة عبر مختلف بلديات الولاية.

وحسب بيان “سونلغاز”، فإن شهر أكتوبر وحده شهد 130 حالة اعتداء تسببت في 525 انقطاعا للتيار الكهربائي. نتيجة توصيلات غير قانونية ومساس بالمعدات التقنية.

وأشارت المديرية إلى أن أكبر عدد من الاعتداءات سجل في مقاطعات البليدة بوفاريك وموزاية. مؤكدة أن هذه التصرفات غير الشرعية تهدد سلامة المواطنين و تؤثر على جودة الخدمة.

ودعت “سونلغاز” المواطنين إلى احترام محيط الحماية حول المنشآت الكهربائية حفاظا على الأرواح والممتلكات وضمانا لاستقرار التموين بالكهرباء عبر الولاية.

