البليدة تسقط رسميا للرابطة الثانية والصفراء تغرق

سقط إتحاد البليدة رسميا أمسية اليوم للرابطة الوطنية المحترفة الثانية بعد التعادل ضد الضيف شباب بلوزداد بهدفين لهدفين في الجولة ال27.

ولحساب نفس الجولة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى تعادلت مولودية الجزائر مع المُضيف دفاع تاجنانت بهدف لهدف فيما خسر إتحاد العاصمة بثلاثية لهدفين ضد شبيبة الساورة.

وإنهزم إتحاد الحراش بهدف وحيد دون رد ضد المُضيف إتحاد بلعباس فيما تغلب نصر حسين داي على إتحاد بسكرة بهدفين لهدف.

هذا فيما عاد الرائد شباب قسنطينة بتعادل ثمين من أمام مولودية وهران بنتيجة هدف لهدف وفاز نادي بارادو برباعية لهدفين على وفاق سطيف.