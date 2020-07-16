البليدة..تسليم سكنات “عدل” بالصفصاف وبوينان بداية من أوت المقبل

قام اليوم والي ولاية البليدة كمال نويصر بزيارة عمل وتفقد الى القطب الحضري بالصفصاف مفتاح وموقع 3500 مسكن “عدل” بالمدينة الجديدة لبوعينان.

و بالقطب الحضري بصفصاف الخاص ببرنامج “عدل” المتكون من 3 مواقع بمجموع 3750 مسكن بصيغة البيع بالايجار اشغال انجاز السكنات متقدمة جدا والتي فاقت 90 بالمائة، اما اشغال التهيئة الخارجية والشبكات الداخلية و التزويد بالغاز والكهرباء فهي منطلقة و مغطاة بالتمويل و نسبة تقدم انجازها متافوتة فاقت 60 بالمائة.

و بهذا الخصوص اعطيت تعليمات بضرورة الانتهاء من هذه المواقع الثلاث “2000+1200+550” قبل نهاية السنة، وهي نفس الاجال لتسليم هذه السكنات على ان تستكمل العملية بصفة تدريجية.

اما فيما يخص برنامج السكن بصيغة العمومي الايجاري 5340 مسكن “4440+990” فان نسبة انجاز العمارات تقدر بـ90 بالمائة بالاضافة الى تجنيد الاعتمادات المالية وتنصيب مؤسسات الانجاز الخاصة باشغال التهيئة الخارجية والداخلية والربط بالكهرباء والغاز لكل موقع.

في هذا السياق تم تكليف المؤسسات لربح الوقت في الانجاز،كما اعطيت تعليمات للمقاولين بضرورة الانتهاء من الاشغال وعلى مسيري الموقع ذو الاولوية والخاص بالبرنامج الذي تم توزيعه للمواطنين “اولاد يعيش،شريعة،صومعة،حمام ملوان و واد السلامة” عند نهاية السنة.

كما قام والي ولاية بزيارة موقع بوينان بالمدينة الجديدة اين تم معاينة مشروع انجاز 3500 مسكن “عدل” الذي يعرف وتيرة متسارعة من حيث انجاز السكنات والتي هي مع وشك الانتهاء.

كما وقف الوالي على اشغال الربط بالكهرباء والغاز والتي تسمح ببدا عملية التسليم للمشروع لفائدة المكتتبين ابتداءا من شهر اوت وسبتمبر على مراحل حتى نهاية السنة كاخر اجل.