البليدة: تسمم شخصين بالغاز المنبعث من الطابونة  

تعرض شخصين اليوم إلى تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الطابونة المتواجدة داخل الحمام بالبليدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 16سا و00 د من أجل انقاذ شخصين من إثر تعرضهما إلى التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الطابونة المتواجدة داخل الحمام.

وذلك على مستوى المكان المسمى مفترق الطرق زعبانة، بلدية ودائرة البليدة.

الحادث خلف تسمم إمرأة 42 سنة وبنت 16 سنة تم تقديم لهما الاسعافات اللازمة بعين المكان.