البليدة.. تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية الشفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من اجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي سيدي المداني.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 22سا17د من اجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي سيدي المداني بلدية الشفة دائرة موزاية.

وخلف الحادث تسمم شخصين يبلغان من العمر 18 سنة و 16 سنة، تم اسعافهما من طرف مصالحنا ونقلهما إلى المستشفى المحلي.