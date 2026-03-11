البليدة.. تسمم 4 أشخاص بالغاز المنبعث من المدفأة

تعرض 4 أشخاص بولاية البليدة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل المنزل، بحي 1200 مسكن، بلدية وادي جر.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت على الساعة 04سا50د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل المنزل، بحي 1200 مسكن ، بلدية وادي جر، دائرة العفرون.

حيث خلّف الحادث تسمم 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 17 سنة لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم في عين المكان، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.