البليدة.. تسمم 6 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم 6 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الموز 680 مسكن، ببلدية و دائرة البليدة.

وأوضحت ذات المصالح، انها تدخلت على الساعة 03سا53د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي الموز 680 مسكن، ببلدية ودائرة البليدة.

حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من عائلة واحدة، حيث أصيبوا بضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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