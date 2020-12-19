البليدة.. تشييع جثمان المقدم الشهيد خروسة نور الدين

تم، اليوم السبت، تشييع جثمان، المقدم شهيد الواجب الوطني الذي توفي إثر سقوط المروحية العسكرية، خروسة نور الدين، بولاية البليدة.

وتم تشييع جثمان الشهيد خروسة نور الدين، بحضور عدة اطارات من الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية.

وتعرضت، الأربعاء الماضي، مروحية عسكرية تابعة للبحث والانقاذ من نوع (MS-25 Merlinلحادث سقوط في عرض بحر بوهارون بولاية تيبازة.

ووقع الحادث على بعد ميلين بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بذات الولاية.

وأسفر السقوط عن استشهاد 3 من أفراد، وهم الملازم الاول نورالدين بوزايدة والمقدم محمد الأمين الوافي والمقدم خروسة نور الدين.