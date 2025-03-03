البليدة: تفكيك شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات مع حجز أسلحة نارية وبيضاء

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة لأمن ولاية البليدة، في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المخدرات (الكوكايين والكيف المعالج)، والمؤثرات العقلية مع توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و41 سنة جميعهم ينحدرون من ولاية البليدة.

جاءت هذه العمليات بناءً على معلومات مؤكدة وردت إلى الضبطية القضائية تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكات إجرامية في عدة أحياء بمدينة البليدة وضواحيها حيث تم وضع خطة أمنية محكمة لتعقب أفرادها وضبطهم في حالة تلبس وأسفرت العمليتان عن حجز 65.22 غراما من الكوكايين، 32 غراما من الكيف المعالج، 345 كبسولة وأقراصا صلبة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى سلاح ناري مسدس من الصنف السابع بندقية صيد بحري مع السهم الخاص بها، 03 أسلحة بيضاء من الصنف السادس مختلفة الأنواع والأحجام، ميزان إلكتروني صغير يستخدم في وزن الكوكايين، ميزان رقمي حساس يستعمل في وزن المخدرات، آلة عد النقود، ومبلغ مالي قدره 4,302,000 دينار جزائري و90 دينارا تونسيا من عائدات الترويج غير المشروع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة حيث يواجهون تهما تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة والقضاء على عصابات ترويج المخدرات حيث تؤكد شرطة البليدة استمرارها في تنفيذ عمليات مماثلة لضمان أمن وسلامة المواطنين مع دعوة السكان إلى التبليغ عن أي نشاط مشبوه من شأنه تهديد الأمن والاستقرار.

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