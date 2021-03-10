البليدة: تفكيك شبكة إجرامية تعتدي على المواطنين وتزرع الرعب باستعمال الأسلحة البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوفاريك، بولاية البليدة من وضع حد لجماعة إجرامية متكونة من 06 ستة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الجماعة الإجرامية يشتبه تورطها في زرع الرعب والخوف وسط السكان.

وجاءت العملية إثر تلقي مصالح الشرطة لعدة بلاغات من مواطنين عبر الأرقام الخضراء للأمن الوطني.

وتفيد البلاغات بوقوع شجارات متكررة بين عصابتين بأحد أحياء المدينة، مما أدى إلى تحطيم مركبات المواطنين مع انتهاك حرمة المساكن.

إضافة إلى بث الرعب والهلع وسط السكان، حيث تم توقيف 6 أشخاص يشتبه تورطهم في القضية، مع حجز 17 سلاحا أبيضا من مختلف الأنواع والأحجام.

وأوضح البيان، أنه تم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا.