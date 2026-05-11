البليدة.. تفكيك شبكة إجرامية لتزوير الأوراق النقدية

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقرة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية مزورة من فئة 2000 دج.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمت العملية بناءً على شكوى من طرف أحد المواطنين. مفادها تعرضه للنصب والاحتيال وطرح للتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج ضد مجهول.

واستغلالا للشكوى تم مباشرة التحقيق والقيام بالتحريات الأولية مع تنشيط عنصر الإستعلام. وخلال ظرف وجيز جرى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 42 و 45 سنة.

كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية مزوّر يقدر بأكثر من 846 مليون سنتيم من فئة 2000 دج. بالإضافة إلى عناد وتجهيزات تستعمل في عملية التزوير.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن جناية التزوير واستعمال المزوّر لأوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وطرحها للتداول.