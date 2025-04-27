البليدة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 80 ألف قرص مهلوس ببني تامو

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبني تامو بالبليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

العملية جاءت عقب تكثيف التحريات والاستغلال الجيد للمعلومات بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون أين تم وضع خطة أمنية محكمة سمحت بمداهمة منزل مشبوه وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 35 و43 سنة كانا بصدد الإعداد لشحنة من المؤثرات العقلية موجهة للترويج.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 80100 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ.

إضافة إلى ضبط 4 هواتف نقالة وسيارتين سياحيتين ومبلغ مالي معتبر قدره 231 مليون سنتيم فضلا عن آلة عد نقود.

كما مكنت التحريات من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم ضمن ذات الشبكة هم في حالة فرار.

وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.