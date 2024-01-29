البليدة: تفكيك شبكتين إجراميتين لترويج المهلوسات وحجز 2050 قرص

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش بأمن ولاية البليدة، في عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المؤثرات العقلية.

العملية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما جرائم الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية. الأولى تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتواجد شخص يقوم بحيازة و ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب. عبر أحياء و شوارع مدينة أولاد يعيش باستعمال دراجته النارية. على الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف عمليات البحث و التحري.

بالتنسيق الدائم و المستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. الذي تم توقيفه في حالة تلبس بالقرب من محطة نقل المسافرين بالبليدة على متن دراجته النارية. و بعد تفتيشها تم ضبط 1150 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة لغرض الترويج.

وفي عملية ثانية قامت بها نفس المصلحة، و استغلال لمعلومات مفادها تواجد اشخاص يتخذون من مسكنهم العائلي وكرا لإخفاء و ترويج السموم و المؤثرات العقلية. تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة، بعد مباشرة عمليات البحث و التحري من تحديد هوية المشتبه فيهم، وبعد وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة اقليميا، مكنتهم من توقيف شخصين من عائلة واحدة ، و حجز 900 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ ، كانت مخبأة بإحكام بمسكن المشتبه فيهما.

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا