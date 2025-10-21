البليدة: تفكيك عصابة تستعمل أسلحة بيضاء لبث الرعب وسط السكان بأولاد سلامة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، من تفكيك مجموعة من الأشخاص كانوا يزرعون الرعب في أحياء بلدية أولاد سلامة بولاية البليدة. مستعملين أسلحة بيضاء مختلفة مما تسبب في حالة خوف وسط السكان.

العملية إنطلقت بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر 1055 يفيد بوجود شجار عنيف ليلا بين مجموعة من الأشخاص. وبعد تدخل عناصر الدرك تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. حيث تبين أنهم من ذوي السوابق العدلية كما أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بتصوير فيديو يوثق الشجار ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التباهي و استعراض القوة.

وبحسب البيان، فإن أعمار الموقوفين تتراوح بين 20 و33 سنة وقد تم خلال العملية حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء. إضافة إلى كمية من المخدرات 80 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، قطع من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 16.400 دج إلى جانب إسترجاع دراجة نارية كانت محل سرقة.

المشتبه فيهم سيحالون أمام النيابة المختصة إقليميا لمتابعتهم بتهم جناية قيادة و تنظيم مجموعة لغرض الإعتداء على المواطنين و الممتلكات. جناية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جريمة جناية الإنخراط بأي شكل ضمن عصابات الأحياء حيازة المخدرات. و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع و حيازة أسلحة بيضاء.

ودعت مصالح الدرك الوطني المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي نشاط يهدد أمنهم وسكينتهم عبر الرقم الأخضر 1055. أو من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

