البليدة: تفكيك عصابة مختصة في النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، نهاية الشهر الفارط من وضع حد لمجموعة إجرامية تتكون من 4 أفراد، مشتبه فيهم في قضية النصب على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان لذات المصالح،اليوم الاربعاء، فإن المجموعة الاجرامية قامت باستدراج ضحاياها من خلال الترويج وعرض سلع للبيع بأثمان مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاعتداء عليهم في أماكن استلام السلع وسلبهم مبالغ مالية.

وفي هذا السياق أفضت التحريات إلى أن المشتبه فيهم يستعملون حساب فايسبوك باسم مستعار لاستدراج الضحايا والاتفاق معهم،

كما تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجراميةوإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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