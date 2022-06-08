البليدة: تفكيك عصابة مختصة في النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، نهاية الشهر الفارط من وضع حد لمجموعة إجرامية تتكون من 4 أفراد، مشتبه فيهم في قضية النصب على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيان لذات المصالح،اليوم الاربعاء، فإن المجموعة الاجرامية قامت باستدراج ضحاياها من خلال الترويج وعرض سلع للبيع بأثمان مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاعتداء عليهم في أماكن استلام السلع وسلبهم مبالغ مالية.
وفي هذا السياق أفضت التحريات إلى أن المشتبه فيهم يستعملون حساب فايسبوك باسم مستعار لاستدراج الضحايا والاتفاق معهم،
كما تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجراميةوإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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غرق طفلين بوادي موزاية بعد اختفاىهما في ظروف غامضة في البليدة
غرق طفلين بوادي موزاية بعد اختفاىهما في ظروف غامضة في البليدة
كما لقي طفلين الاول يبلغ من العمر 8سنوات والثاني 12سنة حتفهما غرقا بوادي موزاية غرب البليدة. حيث اختفى الطفلين من حي بن مويمن بالعفرون منذ يومين.
اين تم فتح تحقيق من طرف فرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون حول ظروف اختفاىهما ، وبعد ورود معلومات بوجودها بوادي موزاية.
حيث أكد شهود عيان أنهم شاهدوا طفلين بالقرب من الوادي. اين تدخلت فرقة الغطس للحماية المدنية بالبليدة وبعد ساعتين من البحث المتواصل تم العثور على جثتيهما.كما قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بموزاية بفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث.
وزير السكن يشدد على تسريع وتيرة الأشغال بموقع عدل بسيدي سرحان
كما عاين وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، مختلف الاشغال بالقطب الحضري العمراني 7000 مسكن صيغة البيع بالايجار سيدي سرحان ولاية البليدة.
وفي بيان للمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، فقد رافقه في هذه الزيارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل،
ووالي ولاية البليدة والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب وعدد من اطارات الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، وجه الوزير تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال، خاصة ما يتعلق بالشبكات الاولية واتمام الربط بشبكات الغاز في التجزئة الاخيرة.