البليدة: تفكيك ورشة سرية لتقليد مواد تنظيف بعلامة تجارية مزورة

كشفت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة. بالتنسيق مع أعوان قمع الغش بمديرية التجارة عن نشاط غير قانوني لورشة سرية متورطة في تقليد مواد تنظيف تحت علامة تجارية مسجلة.

العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها الممثل القانوني للشركة صاحبة العلامة الأصلية. وبعد إصدار إذن بالتفتيش وتمديد الإختصاص من قبل النيابة المختصة عقب رصد تداول واسع لمنتجات تنظيف مزوّرة على مستوى الأسواق وبعض المحلات إلى جانب الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. في شكل عبوات تظهر تشابها كبيرا مع المنتوج الأصلي.

التحريات الميدانية مكّنت عناصر الأمن من تحديد موقع الورشة السرية. حيث تبين أنها تستغل كمصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة مواد تنظيف مغشوشة. تحتوي على مركبات كيميائية مجهولة وخطيرة قد تشكل تهديدا مباشرا على صحة المستهلكين.

العملية أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد المقلدة من بينها مئات القارورات البلاستيكية المعبأة. مئات من الملصقات المزورة الخاصة بالعلامة التجارية. بالإضافة إلى صهاريج وبراميل مملوءة بمواد تنظيف مجهولة المصدر وملونة إلى جانب 20 كيلوغراما من مواد معطرة تستخدم في تركيبة المنتوج. بالإضافة كذلك إلى 19 كيسا بلاستيكيا شفافا يحتوي على 200 قارورة مدون عليها العلامة المزوّرة.

كما تعد هذه العملية ضربة نوعية في مسار مكافحة الغش التجاري وتقليد العلاما في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن الوطني. لحماية المستهلك ومحاربة كل أشكال الاحتيال التجاري.

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