البليدة.. تنصيب 3 فرق للحماية المدنية على مداخل منطقة الشريعة

قامت مصالح الحماية المدنية في البليدة، صباح اليوم السبت، بتنصيب 3 فرق للتغطية الصحية والمرافقة على مداخل منطقة الشريعة.

وجاء ذلك، نظرا لتساقط الثلوج على مرتفعات الشريعة، وتحسبا لسقوط أمطار غزيرة وموجة البرد التي تضرب الولاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبليدة، فقد تم تنصيب الفرق، وسط مرتفعات الشريعة.

بالإضافة إلى كل من سيدي سرحان على مستوى الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين الشريعة وبوعينان.

وكذا وادي الأبرار على مستوى الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين الشريعة والبليدة.

كما تم وضع وحدات الحماية المدنية 18 بولاية البليدة في حالة تأهب وجاهزية التدخل، في حالة خطر الثلوج والأمطار والرياح.

ويأتي ذلك، تحسبا لتوافد السياح بالمنطقة.

هذا وتضع مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة في خدمة المواطنين، أرقام وحداتها العملية، بالإضافة إلى الرقمين 14 و1021.