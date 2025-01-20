البليدة: تواصل البحث عن شخص مفقود بوادي شفة

إستأنفت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الإثنين، عملية البحث عن شخص مفقود بوادي شفة بمنطقة سيدي عيسى بولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تدعيم فرق التدخل بكل من اسعافات المدية، بومرداس، عين الدفلى والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وإنطلقت فرق الدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة، مدعمة بالفرقة السينوتقنية وفرقة الغطاسين متكونة من 29 عون من مختلف الرتب و2 كلاب مدربة على البحث.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بمنطقة البحث تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البليدة.

وتم تسخير الفرق المختصة الغطاسين، الفرق السينوتقنية الكلاب المدربة وفرقة البحث والانقاذ في الأماكن الوعرة.

هذا وتدخلت وحدة قطاع الحماية المدنية شفة، في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، منذ ليلة أمس، من أجل البحث عن شخص مفقود بعد رؤيته من طرف المواطنين يحاول العبور عبر الوادي.