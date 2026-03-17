البليدة.. تواصل عملية إخماد حريق مستودع الخشب لليوم الثاني ومنع انتشاره

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تواصل عملية إخماد حريق مستودع مادة الخشب بولاية البليدة، ومنع انتشاره إلى باقي الورشات المجاورة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم محاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى باقي الورشات المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وسُخر لهذا التدخل 31 شاحنة إطفاء، 03 شاحنات سلم ميكانيكي، 04 سيارات إسعاف و121 عون بمختلف الرتب.

فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية، تدخلت يوم أمس الاثنين على الساعة 03سا15د، من أجل إخماد حريق اندلع بمستودع لتخزين الخشب بالمكان المسمى حي 17 ديسمبر، بلدية ودائرة سيدي يعيش.

