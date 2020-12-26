البليدة.. تواصل عملية البحث عن التائه الثالث بمنطقة الضاية الجبلية

تتواصل اليوم السبت، عملية البحث عن التائه الثالث بمنطقة الضاية الجبلية في البليدة، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبليدة.

وتم تبديل فرق البحث، وحجز 42 عون تدخل يشكلون 6 فرق.

وأشار البيان، إلى أن هناك ضباب كثيف يصعب من عملية البحث.

للتذكير، تم العثور ليلة أمس الجمعة، على 2 من التائهين وتقديم الإسعافات من الحماية المدنية وإجلائهما نحو القطاع الصحي بموزاية.

وكانت مصالح الحماية المدنية لدائرة موزاية، قد تلقت بلاغا أمس الجمعة، من مصالح الدرك الوطني مفاده وجود شخصين تائهين، بمنطقة الضاية الجبلية.

وأضاف ذات البيان، أنه فور تلقي البلاغ تم خروج فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية.

بالإضافة إلى فرقة التدخل الوعرة GRIMP مصحوبة بسيارة إنارة لعين المكان من أجل البحث عنهما.