البليدة.. تواصل عملية البحث عن مفقود بوادي قرية سيدي عيسى

أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، اليوم الأحد، تواصل عملية البحث عن شخص مفقود من منذ ليلة أمس على مستوى وادي قرية سيدي عيسى بلدية شفة دائرة موزاية.

وأوضح المصدر نفسه أن عملية التدخل جاءت بعد رؤية شخص من طرف المواطنين يحاول العبور عبر الوادي.

وتدخلت كل الوحدة الرئيسية، فرقة الإنقاذ والتدخل في الأماكن الوعرة grimp، فرقة الغطاسين، وحدات الحماية المدنية. لكل من الشفة. موزاية، وادي العلايق، العفرون، واد جر، أولاد يعيش، بني مراد في هذه العملية، التي لا تزال جارية لحد الآن.

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