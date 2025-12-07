البليدة: توقيف ثلاثيني في قضية المضاربة بالسيارات الجديدة

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، بناءا على عمل استعلاماتي ميداني من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة. ينحدر من ولاية البليدة تحصل على عدد معتبر من السيارات النفعية يقدر بـ 100 مركبة.

وحسب بيان شرطة البليدة، فإن المعني تحصل على السيارات بناء على طلبية من أحد وكلاء بيع السيارات المعتمدين. وذلك قصد استغلالها في نشاطه التجاري المصرّح به.

غير أنه ومباشرة بعد حصوله عليها قام بإعادة بيع جلها بطريقة غير قانونية مستغلاً ندرة السيارات في السوق ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه. في مخالفة صريحة لأحكام القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

وكشفت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن المعني قام بإستلام المركبات تحت غطاء الإستعمال المهني. غير أنه قام بإعادة طرحها للبيع بأسعار مرتفعة قصد تحقيق أرباح غير مبررة. مما يشكّل ممارسة للمضاربة واحتكاراً للسلع بهدف التأثير على السوق والإخلال بقواعد المنافسة الشريفة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية المختصة بمحكمة بوفاريك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور