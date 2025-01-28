البليدة: توقيف سائقي حافلتين في وقت قياسي بعد تداول فيديو يوثق مناورات خطيرة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة بتاريخ 26 جانفي الجاري من توقيف سائقي حافلتين للنقل الحضري. بعد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات المحلية يوثق قيامهما بمناورات خطيرة على الطريق العام. ما أثار استياء المواطنين ودفعهم إلى التبليغ عن الحادثة عبر الصفحة الرسمية لشرطة البليدة على موقع فيسبوك.

الحادثة التي تعود تفاصيلها إلى يوم 23 جانفي الجاري، رصدت فيها الحافلتان المعنيتان تعملان على خطَّي: باب الجزائر - بني مراد، وباب الجزائر – أولاد يعيش. إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة تحقيقات مكثفة بالتنسيق بين مختلف المصالح العملياتية. ما أسفر عن تحديد هوية السائقين وتوقيفهما في ظرف وجيز.

وقد تم إعداد ملفين قضائيين ضدهما بتهمة “تعريض حياة المسافرين والمواطنين للخطر”. ليقدما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة من قبل الأمن الحضري الثالث.

من جهتها، أثنت مصالح أمن ولاية البليدة على الحسّ الأمني للمواطنين وثقافة التبليغ لديهم. مشيرة إلى أن هذه السلوكات تعزز حماية المجتمع، كما ذكّرت بوجود الصفحة الرسمية “شرطة البليدة” التي تتيح للمواطنين التبليغ عن مختلف المخالفات، دون الحاجة إلى الكشف عن هويتهم.