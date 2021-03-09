البليدة: توقيف سارقي مضخات المياه بأولاد يعيش

تمكنت مصالح أمن دائرة اولاد يعيش بولاية البليدة من توقيف سارق مضخات المياه من داخل العمارات.

وجاءت العملية إثر تلقي عدة شكاوي، مفادها تعرضهم لسرقة مضخات المياه من داخل العمارات بأحد الأحياء السكنية باولاد يعيش.

وقد تم فتح تحقيق في القضية أسفر على تحديد هوية المشتكي منهما، وإعداد خطة ميدانية مكنت من ايقاف المتهم الرئيسي رفقة شريكه في حالة تلبس.

وقد ضبطت بحوزتهما مضخة مياه ومقص خاص ومفتاح براغي، أين تم اقتيادهما إلى مقر الأمن من أجل التحقيق.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة لقيامهما بسرقة خمس مضخات مياه.