البليدة: توقيف شاب يتخفى بقناع أثناء ترويجه للمخدرات وحجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة. من توقيف شاب عشريني متلبسا بترويج أقراص الاكستازي والأقراص المهلوسة وسط الشباب في أحد الأحياء بمدينة البليدة.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات دقيقة حول نشاط المشتبه فيه الذي كان يتخفى بارتداء قناع. لتجنب كشف هويته من قبل مصالح الأمن، وبعد مراقبة مُحكمة، تمكنت العناصر الأمنية من القبض عليه وهو بحوزته 441 قرصا من الاكستازي، إضافة إلى 28 قرصا مهلوسا كانت مخبأة بحوزته إلى جانب سلاح أبيض محظور.

تم تحويل الموقوف إلى مقر الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق، حيث تم إعداد ملف قضائي ضده وتقديمه أمام العدالة.