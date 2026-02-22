البليدة: توقيف شبكة إجرامية اختلست 300 مليون دج من مؤسسة خاصة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، من توقيف أفراد شبكة إجرامية تورطت في قضية اختلاس أكثر من 300 مليون دج من مؤسسة خاصة.

وحسبما جاء اليوم الأحد في بيان صادر عن هذا الجهاز الأمني، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف أفراد شبكة إجرامية مكونة من ثمانية أشخاص. تورطوا في قضية اختلاس أكثر من 300 مليون دج من مؤسسة خاصة بالتواطئ مع موظفة تعمل بهذه المؤسسة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي بلاغ من إدارة الشركة بخصوص تسجيل حالة اختلاس مبالغ مالية معتبرة فاقت 300 مليون دج من حساباتها البنكية.

لتباشر عناصر الفرقة الأمنية تحرياتها التي أفضت إلى الكشف عن مخطط إجرامي منظم. شاركت في تنفيذه موظفة بالمؤسسة لتسهيل الاستيلاء على هذا المبلغ المالي عبر مراحل.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم استخدموا أساليب التزوير في محررات ووثائق محاسبية وإدارية. لإخفاء الثغرة المالية من خلال التلاعب بالبيانات. وإعداد وثائق صورية لإضفاء طابع قانوني على العمليات المشبوهة.

وأسفرت العملية عن استرجاع جزء من المبلغ المالي المختلس وسيارة فاخرة تم اقتناؤها من الأموال محل السرقة.

هذا وتم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا. عن قضية تكوين جماعة أشرار، اختلاس أموال خاصة. التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية مالية مصرفية، انتحال اسم الغير، النصب وتبييض الأموال.