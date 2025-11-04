البليدة: توقيف شبكة إجرامية خطيرة خططت للسرقة والهجرة غير الشرعية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة. وتوقيف سبعة أشخاص تورطوا في قضيتي تكوين جمعية أشرار ومحاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر. إضافة إلى التخطيط لعملية سرقة باستعمال أسلحة بيضاء.

العملية إنطلقت بعد تقدم أربعة شبان إلى مقر الأمن الحضري السابع قصد التبليغ عن نيتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية. وذلك بعد أن تراجعوا عن الفكرة وتواصلوا مع مصالح الشرطة لتعميق التحقيق حول الشبكة التي حاولت تسهيل هروبهم.

التحريات التي باشرتها فرق مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالأشخاص بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الكبرى مكنت من تحديد هوية المشتبه الرئيسي وشريكه و توقيفهما بإحدى ولايات الغرب. كما تبين أن المبلغين الأربعة كانوا ضحية محاولة اعتداء و سرقة من طرف نفس الشبكة داخل محل لبيع المجوهرات. و هي الحادثة التي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال العملية تمكنت المصالح الأمنية من حجز قارب نزهة مزود بمحرك قوي 90 حصان و سبع براميل وقود مخصصة للإبحار. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 362 ألف دينار جزائري وسيارة نفعية إستعملت لنقل المعدات.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي أمر بمتابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار ، الإعداد لجناية السرقة بالعنف. محاولة الهجرة السرية، إستعمال مركبة ذات محرك لتسهيل الهروب المشاركة والحيازة غير المشروعة لأسلحة بيضاء. إضافة إلى إستعمال وسائل الإتصال و التكنولوجيا للتحضير للجريمة.

