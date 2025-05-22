البليدة: توقيف شخصين بعد تداول فيديو مسلح يهدد السكان عبر مواقع التواصل الإجتماعي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ظرف وجيز من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و34 سنة مشتبه فيهما في قضية تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي. يظهر مجموعة من الأشخاص مدججين بأسلحة بيضاء وهم يهددون الساكنة. ويتصرفون بعنف وسط أحد الأحياء بمدينة الأربعاء.

العملية جاءت إثر تداول واسع للمقطع المصور الذي تضمن مشاهد تهديد. ووعيد وسب وشتم ما أثار حالة من الذعر و القلق وسط المواطنين.

وبعد التحري و إستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء تم توقيف المشتبه. فيهما حيث تبين تورطهما في القضية إضافة إلى ضبط ثلاثة هواتف نقالة تخص أحدهما

وأسفرت العملية كذلك عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء المختلفة الأنواع والأحجام كانت بحوزة المشتبه فيهما وقت توقيفهما.و سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء لمواصلة الإجراءات القانونية اللازم