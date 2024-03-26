البليدة: توقيف شخصين وحجز 1 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأولاد يعيش بالبليدة، من الإطاحة بشخصين مشتبه فيهما. يتراوح أعمارهما ما بين 30و 35 سنة مسبوقين قضائيا. ينحدران من ولاية البليدة ينشطان في ترويج المخدرات مع حجز 01 كيلوغرام و 100 غرام من الكيف المعالج.

العملية جاءت إستمرارا للمجهودات المبذولة في مجال محاربة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وبناءا على معلومات وصلت إلى علم الضبطية القضائية بفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد يعيش. تفيد عن إقدام احد المسبوقين قضائيا في مجال ترويج بالمخدرات بنقل كمية معتبرة من هاته المادة.

وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، سطرت الضبطية رفقة عناصرها خطة أمنية وتم الترصد للمشتبه فيه ليلا. أين أسفرت العملية عن توقيفه رفقة صديقه في حالة تلبس، على مستوى أحد أحياء مدينة أولاد يعيش. مع ضبط كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها بـ: 01 كيلوغرام و 100 غرام من الكيف معالج.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة القضائية المختصة عن قضية جنحة حيازة ونقل المخدرات (الكيف المعالج). بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.