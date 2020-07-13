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البليدة: توقيف عصابة تروّج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء بالصومعة

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البليدة: توقيف عصابة تروّج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء بالصومعة
بقلم عادل عباس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالصومعة شرق ولايو البليدة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا ، تتراوح أعمارهم ما بين (21-41) سنة بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

وتعود حيثيات القضية حسبما أكدته مصالح الدرك الوطني ” للنهار” إلى قيام أفراد فصيلة الأمن و التدخل للدرك الوطني ببوفاريك بدورية عبر الإقليم ليلفت انتباههم مركبة سياحية و عند الإقتراب منها قام أحد المشتبه فيهم بالفرار ليتم توقيفهم وحجز 98 غ من الكيف المعالج و 50 قرص مهلوس و سلاح أبيض (سيف) و مبلغ مالي مقدر ب 2600 دينار، من عائدات بيع هاته السموم.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة و إيداعهم بالمؤسسة العقابية بالبليدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852394

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