البليدة.. توقيف عصابة تزوير الأورو في قرواو

تمكنت مصالح امن ولاية البليدة من توقيف فتاة و3أشخاص كانوا يقومون بتزوير الأورو وطرحها في سوق لتبيضها.

بالإضافة الى حجز كمية كبيرة منها والة نسخ العملة داخل منزل احد المتهمين الكائن ببلدية قرواو الواقعة شرق البليدة.

عملية توقيف افراد العصابة وإحباط إغراق سوق الوطنية بالعملة الصعبة جاءت على إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح.

تفيد بمحاولة المشتبه فيهم طرح العملة في سوق بين تجارالمنطقة، حيث تم فتح تحقيق وتحديد مكان تواجد احد الاشخاص وفتاة.

وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة تم تفتيش منزل المتهمين وحجز الأوراق نقدية المزورة وأجهزة التزوير وتوقيف المتهمين.

وبعد تحقيق معهم تم تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة.

اين أمر بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمة .