البليدة.. توقيف عصابة تزوير الوثائق الإدارية والأوراق النقدية

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح بالبليدة من الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير الوثائق والأوراق النقدية، السرقة وترويج المهلوسات.

وتتكون العصابة من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 60 سنة جميعهم مسبوقين قضائيا.

وتعود حيثيات توقيفهم إلى ورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتزوير النقود.

ليتم على إثر ذلك وضع خطة بالتنسيق مع الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل بمفتاح أسفرت عن توقيف جميع المشتبه فيهم.

كما مكنت هذه العملية من استرجاع قطع غيار وحجز 360 قرص مهلوس و42 شهادة طبية مزورة كانت تستعمل لاقتناء الأقراص المهلوسة.

وثلاث مركبات كانت تستعمل في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.