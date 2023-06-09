البليدة.. توقيف عصابة تسببت في قطع الانترنات والهواتف الثابتة  بأولاد يعيش

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش بالبليدة، من خلال التحريات واستغلال المعلومات والشكاوى الواردة إلى ذات المصالح، من التوصل إلى وجود مجموعة من الأشخاص.

والتي تحترف الإجرام ضمن مجموعة أشرار تقوم بتخريب وسرقة الكوابل الهاتفية وغيرها من المواد عبر أحياء مدينة أولاد يعيش.

مع تجميعها وإخفائها قصد إعادة بيعها بطريقة غير شرعية، حيث تسبب عملية إلى عزل احياء بوسط المدينة عن العالم الخارجي بعد قطع الانترنت والهاتف الثابت لعدة أسابيع.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتحديد أساليب ومواقيت عمل هذه المجموعة الإجرامية.

هذا وتمكن عناصر ذات الفرقة بحر الأسبوع الماضي خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر من رصد تحركات مشبوهة بأحد أحياء المدينة.

ليتم فورا إحاطة المكان وتوقيف شخصان مشتبه فيهما متلبسان بتخريب وسرقة كوابل هاتفية الخاصة بالتجمعات السكانية لذات الحي مع ضبط بحوزتهما كميات منها مع استحضار عربة تقليدية للمساعدة في نقلها.

ومواصلة للأبحاث و التحريات و بعد إستصدار الأذونات اللازمة تم توقيف مشتبه فيهما آخرين مع ضبط كميات أخرى من الكوابل الهاتفية.

وكذا ضبط واسترجاع المعدات التي كانت تستعمل في التخريب و السرقة.

ومكنت هذه القضية في الأخير من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم و ضبط واسترجاع كميات من الكوابل الهاتفية ذات الحجم المزدوج.

ومكنت أيضا من حل أكثر من 20 قضية مسجلة ضمن إقليم الاختصاص متعلقة أساسا بتخريب و سرقة الكوابل الهاتفية.

ليتم بعد نهاية إجراءات التحقيق تقديمهم أمام العدالة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض تخريب وسرقة أملاك الدولة (الكوابل الهاتفية) ، بتوفر ظرف الليل والتعدد باستحضار عربة – المساس بالاقتصاد الوطني والإخفاء.