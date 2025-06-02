البليدة: توقيف عصابة من 5 أشخاص يزرعون الرعب وسط المواطنين بمفتاح

تمكن أفراد فرقة الأمن و التحري للدرك الوطني بمفتاح ولاية البليدة. من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم يشكلون عصابة أحياء.

العملية تمت بناءً على بلاغ عبر الرقم الأخضر 55-10، مفاده وقوع شجار عنيف باستعمال أسلحة بيضاء على مستوى حي 4440 مسكن الصفصاف ببلدية مفتاح. ليتم على الفور التنقل إلى عين المكان، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم و حجز أسلحة بيضاء.

واستكمالا للتحقيق وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، تم توقيف شخص آخر مشتبه فيه في القضية. وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21-30 سنة، بجنحة الانخراط أو المشاركة بأي شكل كان بعصابة الأحياء. مع العلم بغرضها اللجوء إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم. مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء.

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