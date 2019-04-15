البليدة : توقيف عضو ببلدية اولاديعيش متلبسا بالرشوة

تمكنت مصالح امن الحضري بحي 1024 باولاديعيش في البليدة من توقيف عضو بذات البلدية متلبسا بالرشوة بالمنطقة الصناعيةباولاديعيش.

وحسب ذات المصدر فان العضو طلب من سيدة منحها مبلغ مالي يقدر ب20 مليون سنتيم مقابل منحها سكن اجتماعي والتوسط لها بدائرة اولاديعيش.

اين تم الاتفاق معه على الموعد ومكان تسليم المبلغ ، كما كشف ذات المصدر أمني ان السيدة توجهت بعدها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.

والذي أمر بفتح تحقيق وتاكد من صحة الشكوى ، السيدة وبعد أن قامت باستنساخ اوراق النقدية بعلم من جهات الأمنية للتأكد من الرقم التسلسلي.

واثناء التسليم المبلغ تم توقيف المتهم متلبسا بالرشوة ،اين تم واقتياده إلى مقر امن الحضري 1024 قبل تقديمه إلى العدالة .