البليدة: توقيف مدرب لياقة بدنية تحرش بقاصر عبر الأنترنيت

رصدت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبليدة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مختلف منصات مواقع التواصل الإجتماعي. حيث يظهر من خلاله شخص يقوم بإيحاءات مخلة بالحياء ويرسلها لقاصر.

وأسفرت التحريات التي باشرتها ذات الفرقة عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو. و يتعلق الأمر بمدرب لياقة بدنية يبلغ من العمر 40 سنة مسبوق قضائيا.

وبالتنسيق مع النيابة تم توقيف المشتبه فيه، واسترجاع الفيديو محل القضية بعد أن حاول السالف الذكر التخلص منه بحذفه من ذاكرة الهاتف. واكتشاف عدة مقاطع فيديو إباحية محملة من المواقع الإباحية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة الأربعاء بموجب ملف قضائي. عن قضية تحريض قاصر على ممارسة الفسق و فساد الأخلاق. الشروع في الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكمل 18 سنة من أحد الأشخاص المؤهلين لرعاية هذا الطفل (مدرب رياضة). إنتاج وحيازة منتجات إباحية .