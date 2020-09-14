البليدة: توقيف مروّجي مخدرات وزارعي الرعب بين المواطنين في عمليات مداهمة بأولاديعيش

شنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لامن ولاية البليدة بالتعاون مع عناصر امن دائرة اولاديعيش وبالدعم من فرقة البياري والفرقة المتنقلة للشرطة قضائية.

عمليات مداهمة مست مختلف أوكار الجريمة بكل من سيدي عيسى وحي 520 وحي 1024 وحي عدل وغيرها من الاحياء التابعة لبلدية اولاديعيش.

وتم تعريف العشرات من الاشخاص والمركبات، كما تم حجز كمية من المخدرات وتوقيف مرويجها.

كما تم تمشيط اماكن التي يتخذها المنحرفين مكانا الاختباء فيها، عملية التي قادها رئيس امن دائرة اولاديعيش .

العملية استمرت حتى صباح اليوم الموالي ، حيث استحسن سكان العملية التي من شانها زرع الامن والامان في نفوس المواطنين في تصريح لنهار