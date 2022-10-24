البليدة.. توقيف 10 أشخاص نشروا فيديوهات تمثيلية تمس بالشرطة

تمكنت مصالح شرطة البليدة، بداية هذا الأسبوع، من توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم، في قضية إعداد وتصوير مقاطع فيديو تمثيلية تمس بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية، مع نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية بليدة، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، عن قضية تصویر، عرض ونشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية، انتحال صفة، إهانة هيئة نظامية والتشهير.