البليدة.. توقيف 12 شخصا متورطين في إنشاء عصابات أحياء وحجز أسلحة ومخدرات ببوعينان

تمكنت مصالح الأمن بولاية البليدة من توقيف 12 شخصا من ذوي السوابق العدلية، متابعين في قضايا الاعتداء بالسلاح الأبيض، السرقة، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية. مع توقيف مشتبه فيهم آخرين محل بحث من قبل القضاء، ينشطون ضمن عصابات أحياء حاولت زرع الهلع واللاأمن في الأحياء السكنية.

وذلك في إطار العمليات الأمنية المسطرة من طرف مصالح أمن ولاية البليدة من أجل الحد من السلوكات والشبكات الإجرامية وكذا عصابات الأحياء التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وذكر بيانٌ لشرطة ولاية البليدة أن هذه العملية شملت منطقة بوعينان، بإقحام مختلف الأفواج العملياتية التابعة لأمن الولاية. وتم خلالها تنفيذ أذونات تفتيش وأوامر بالقبض بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًّا.

وأسفرت عن ضبط وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع تستعمل في الاعتداءات، مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع، قنب هندي، ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة محكمة بوفاريك، ليتم متابعتهم جزائيا عن قضايا تتعلق بجنح تكوين عصابات أحياء .