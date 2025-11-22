البليدة.. توقيف 16 مشتبها فيه وحجز أسلحة ومخدرات خلال عملية أمنية واسعة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من توقيف عدة أشخاص مشبوهين من ذوي السوابق العدلية عن قضايا الإعتداء بالسلاح الأبيض، السرقة، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما تم توقيف مشتبه فيهم محل بحث من قبل القضاء ضمن عصابات الأحياء حاولت زرع الهلع واللامن في الأحياء السكنية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها العملية مست قطاع أمن دائرة موزاية بكل من مدينة الشفة، وادي الكروش، بني شقران. وكذا مدينة موزاية باقحام مختلف الأفواج العملياتية التابعة لأمن الولاية.

العملية تم خلالها تنفيذ أذونات تفتيش وأوامر بالقبض بالتنسيق مع النيابة المختصة أسفرت نتائجها بإيقاف 16 شخصا.

وتم ضبط و حجز اسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع تستعمل في الإعتداءات مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع، قنب هندي، ومبالغ مالية من عائدات المتاجرة.

ليتم إنجاز ملفات في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة محكمة العفرون عن قضايا تكوين عصابات أحياء .