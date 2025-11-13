البليدة: توقيف 17 شخصا وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات بوادي العلايق

قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية البليدة بعدة عمليات أمنية بحر هذا الأسبوع، على مستوى قطاع اختصاص دائرة وادي العلايق. أقحمت فيها مختلف الأفواج العملياتية التابعة لأمن الولاية، أين تم خلالها توقيف عدة أشخاص من ذوي السوابق القضائية. عن قضايا الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والسرقة. ما أدى إلى توقيف أشخاص محل بحث من قبل القضاء ضمن عصابات الأحياء.

وتحت إشراف النيابة تم خلال هذه العملية التي مست عدة نقاط بالبليدة تنفيذ أذونات تفتيش و أوامر بالقبض أسفرت نتائجها عن إيقاف سبعة عشر شخصا. مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع. بالإضافة كذلك إلى قنب هندي، مبالغ مالية من عائدات الترويج ، ليتم إنجاز ملفات في حق المشتبه فيهم و تقديمهم أمام نيابة محكمة العفرون.

في سياق متصل، تم توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية في قضايا مماثلة من طرف عناصر الشرطة بالأمن الحضري بني تامو. مع حجز كوابل خاصة بالإنترنت يبلغ طولها 100 متر. تم توقيفهما و تقديمهما أمام النيابة المختصة عن قضية.

