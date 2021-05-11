البليدة: توقيف 3 أشخاص قاموا برشق القطار بالحجارة

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بزيانا ولاية البليدة، من توقيف 3 أشخاص بتهمة تحطيم أملاك عمومية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأشخاص الثلاثة قاموا برشق قطار بالحجارة والمتوجه من الجزائر إلى العفرون.

وأضاف البيان، أن القضية تعود إلى شكوى تقدم بها الممثل القانوني للمديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدة بالجزائر رفقة سائق القطار.

وتفيد الشكوى تعرضهم للرشق بالحجارة عندما كانوا على متن القطار الكهربائي للضاحية الغربية أثناء الرحلة المتوجهة من الجزائر إلى العفرون.

وتكثيفا لعنصر الإستعلام تم الحصول على مقطع الفيديو الذي يبين عملية الرشق، ليتم إستغلاله من طرف أفراد خلية محققي تكنولوجيات الإعلام والإتصال بمقر المجموعة الإقليمية، بالبليدة، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم وتوقيفهم.

وأوضح البيان، أنه بعد مواجهة الموقوفين بالأدلة والبراهين أعترفوا أنهم فعلا قاموا برشق القطار بالحجارة.