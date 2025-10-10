البليدة.. توقيف 4 أشخاص إثر شجار ومناورات خطيرة بشاحنة

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش بولاية البليدة خلال الأسبوع المنصرم من توقيف أربعة أشخاص بعد قيام أحدهم بقيادة شاحنته بطريقة متهورة ما تسبب في تحطيم عمدي لملك الغير تمثل في عمود إنارة عمومية و مركبة إضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.

القضية باشرتها فرقة الشرطة القضائية بذات المصلحة إثر تلقي بلاغ من أحد المواطنين عبر الأرقام الخضراء مفاده وقوع جدال وشجار بحي سكني بين سائق شاحنة يقوم بمناورات خطيرة و ثلاثة أشخاص كانوا يرشقونه بالحجارة.

وبعد تدخل عناصر الأمن و بالتنسيق مع نيابة محكمة البليدة تم توقيف الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و47 سنة وتحويلهم إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام نيابة محكمة البليدة بتهم تتعلق بالانخراط في عصابة أحياء وشراء مخدرات صلبة بغرض الإتجار وتعريض حياة الغير للخطر وإتلاف ملك عمومي وملك خاص عن تهور.. إلى جانب إثارة الرعب وسط المواطنين