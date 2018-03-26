البليدة.. توقيف 5 أشخاص وحجز 6 كلغ من الكيف

اطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن شعبان التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة بشبكة إجرامية وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

العصابة تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 34 و59 سنة.

تم الإطاحة بها بعد ورود معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون ببيع المخدرات عبر إقليم ولاية البليدة وتيبازة.

حيث تم على إثرها وضع خطة محكمة مكنت من إيقاف المشتبه فيهم بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

كما تم في إطار هذه العملية حجز 6 كلغ من الكيف و27.000 دج تمثل عائدات بيع المخدرات.