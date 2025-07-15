البليدة.. توقيف 6 أشخاص وحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبليدة، نهاية شهر جوان المنصرم من الإطاحة بـ 6 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 11250 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمصالح الأمنية، استمرارا للمجهودات المبذولة في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية نهاية شهر جوان المنصرم من الإطاحة بست (06) أشخاص. مشتبه فيهم مع حجز 11250 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وتتراوح أعمار المشتبه فيهم ما بين 27 و 44 سنة بعضهم مسبوق قضائيا، ينحدرون من ولاية البليدة وينشطون في ترويج المخدرات.

وأشار المصدر نفسه أن العملية جاءت بناءً على معلومات وصلت إلى علم الضبطية القضائية بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. تفيد عن إقدام بعض الأشخاص بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، سطرت الضبطية رفقة عناصرها خطة أمنية تم من خلالها الترصد للمشتبه فيه الرئيسي. أين أسفرت العملية عن توقيفه في حالة تلبس. على مستوى أحد أحياء أولاد يعيش بالبليدة، مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية يقدر عددها بـ 11250 كبسولة. كانت مخبأة داخل مركبة وضبط مبلغ مالي مقدر بـ 24000 دينار جزائري من عائدات البيع والمتاجرة.

كما أفاد ذات لبيان انه استمرارا للتحريات التي باشرتها ضبطية الفرقة رفقة عناصرها تم التوصل لتوقيف 05 أشخاص. آخرين مشتبه فيهم في القضية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة القضائية المختصة، عن قضية جناية النقل والتخزين والشراء والتوزيع للمخدرات العقلية. قصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. جنحة ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة .

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