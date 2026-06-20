البليدة.. توقيف 8 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء ومخدّرات

نفذت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، من خلال فرقها العملياتية بحر هذا الأسبوع سلسلة من العمليات الشرطية ليلية واسعة النطاق تدخل ضمن المخطط الأمني المسطر لمحاربة كافة أنواع الجريمة واستتباب الأمن والسكينة وسط مدينة البليدة و ضواحيها استهدفت من خلالها الأشخاص المشبوهين، المسبوقين والمطلوبين لدى النيابة القضائية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، تأتي هاته العمليات الشرطية بعد عمل استعلاماتي مكثّف واستغلال لتبليغات المواطنين. عبر مختلف الدعائم التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني وأخرى وصلت إلى علم ضبطية المصالح. أين تم وضع خطط أمنية من قبل مختلف فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية. على غرار فرقة البحث والتدخل، فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. فرقة قمع الإجرام والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية البليدة .

وتحت الإشراف الدائم والمستمر لنيابة محكمة البليدة، تمّ تنفيذ 05 أذونات تفتيش لمساكن أشخاص مشتبه فيهم. عن بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا حمل أسلحة بيضاء محظورة.

هذا ما تم حجزه خلال العمليات الشرطية

حيث أسفرت هذه العمليات الأمنية عن ضبط و حجز 11 سلاحا أبيضا محظورا من الصنف السادس من مختلف الأحجام. والأنواع، حجز 04 عصي كانت تستعمل في عمليات الاعتداء على الأشخاص. كميات من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع منها 08 قارورات تحتوي على سائل مخدر. وسائل تستعمل (02 ميزانين,شفرات،مرأة… ) في تجزئة المخدرات الصلبة (الكوكايين + الهيروين). قارورة غاز مسيلة للدموع مع ضبط مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية من عائدات الترويج والمتاجرة.

أين تم تقديم 08 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة محكمة البليدة عن قضايا حيازة، تخزين، توزيع، تسليم واستلام. مع العرض ووضع للبيع المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة و المخدرات ( كيف معالج). بطريقة غير مشروعة مع العود، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

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