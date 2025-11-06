البليدة: توقيف 9 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات بمفتاح

نظمت مصالح الشرطة بولاية البليدة بحر هذا الأسبوع في يومها الثالث على التوالي. عملية شرطية في أولى ساعات الصباح عبر قطاع أمن دائرة مفتاح.

العملية جاءت من أجل الحد و القضاء على البؤر الإجرامية حفاظا على السكينة العمومية وسط الأحياء و المدن وكذا الأماكن المشبوهة. وبسط الأمن و الطمأنينة وسط الساكنة. أين تم إقحام مختلف الأفواج العملياتية التابعة لأمن الولاية. تم خلالها توقيف عدة أشخاص مشبوهين من ذوي السوابق القضائية عن قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ليتم توقيف أشخاص محل بحث من قبل القضاء ضمن عصابات الأحياء حاولت زرع الهلع و اللأمن في الأحياء السكنية.

العملية التي قامت بها مصالح أمن ولاية البليدة صبيحة يوم الثلاثاء عبرقطاع اختصاص أمن دائرة مفتاح ،تم خلالها تنفيذ أذونات تفتيش و أوامر بالقبض بالتنسيق مع النيابة المختصة.

أسفرت نتائج العمليات الشرطية على إيقاف تسع أشخاص مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع. قنب هندي، مبالغ مالية من عائدات الترويج. ليتم إنجاز ملفات في حق المشتبه فيهم و تقديمهم أمام نيابة محكمة الأربعاء عن قضايا تكوين عصابات أحياء.

